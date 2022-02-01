Домушника в женском наряде задержала хабаровская полиция
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
В Хабаровске полицейские задержали мужчину, которого обвиняют в нескольких квартирных кражах. Желая избежать наказания, он переодевался в женскую одежду и надевал парик. Подробности уголовного дела рассказали в ГУ МВД региона.
- Установлено, что подозреваемый в декабре прошлого года в разные дни снимал на сутки квартиры в Индустриальном районе краевого центра. Злоумышленник съезжал из арендованного жилья, но спустя несколько дней он вновь возвращался и путем подбора ключей проникал в помещение, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В общей сложности из трех квартир мужчина в женском обличье вынес добра на сумму свыше 100 тысяч рублей. Бытовую технику он продал и потратил все на себя.
Преступнику грозит до шести лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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