Домушника в женском наряде задержала хабаровская полиция Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске полицейские задержали мужчину, которого обвиняют в нескольких квартирных кражах. Желая избежать наказания, он переодевался в женскую одежду и надевал парик. Подробности уголовного дела рассказали в ГУ МВД региона.

- Установлено, что подозреваемый в декабре прошлого года в разные дни снимал на сутки квартиры в Индустриальном районе краевого центра. Злоумышленник съезжал из арендованного жилья, но спустя несколько дней он вновь возвращался и путем подбора ключей проникал в помещение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности из трех квартир мужчина в женском обличье вынес добра на сумму свыше 100 тысяч рублей. Бытовую технику он продал и потратил все на себя.

Преступнику грозит до шести лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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