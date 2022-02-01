У экс-главы Биробиджана прокуратура нашла незаконно купленный i-Phone и дорогой планшет Фото: администрация Биробиджана

Прокуратура устроила проверку экс-мэру Биробиджана Александру Головатому и выяснила, что тот незаконно купил себе за бюджетные деньги дорогие гаджеты. В 2021 году у него и его менеджера по связям с общественностью появились новенькие iPhone 12 Pro за 109,9 тысячи рублей, а также планшет Samsung S200 Ultra Black 6.9 за 94,9 тысячи рублей, пишет «Набат».

К слову, у чиновников есть нормативы на покупку подобных устройств за бюджетные деньги, и в данном случае они были существенно превышены. Норматив цены за одну единицу смартфона для мэра города установлен на уровне 15 тысяч рублей, фактические расходы за одну единицу составили 109 999 рублей, превышение норматива - в 7,3 раза. Норматив цены за одну единицу смартфона для менеджера по связям с общественностью установлен на уровне 10 тысяч рублей, фактические расходы за одну единицу составили 94 999 рублей, превышение норматива - в 9,5 раза.

Теперь прокуратура города намерена через суд признать сделку по покупке ничтожной.

Напомним, Александр Головатый покинул пост мэра Биробиджана 30 декабря по собственному желанию. Горожанам он запомнился провалом снегоуборочной кампании и проблемами с расселением из ветхого жилья.

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