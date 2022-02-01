Хабаровчане выберут главного дирижера Дальневосточного академического симфонического оркестра

Концертные программы кандидатов пройдут с 5 февраля по 30 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске пройдет открытый конкурс на должность худрука и главного дирижера Дальневосточного академического симфонического оркестра (ДВАСО).

С 5 февраля по 30 апреля пять дирижеров, прошедших первый тур отбора, выступят с ДВАСО в краевой столице. Окончательное решение примут зрители, которые посещали концерты.

- В голосовании примут участие и члены экспертной комиссии, а также артисты оркестра. Голосование зрителей, посетивших все концерты, пройдет 30 апреля, - сообщили в пресс-службе Хабаровской краевой филармонии.

Каждый кандидат представит публике по две концертные программы. Зрителям предлагается купить билет сразу на все выступления со скидкой.