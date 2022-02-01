В Хабаровском крае заменили треть устаревших дизельных электростанций на новые

Модульная ДЭС заработала в поселке Южный
Фото: Правительство Хабаровского края
Новая модульная дизельная электростанция начала работу в поселке Южный района имени Лазо. Ее мощность - 160 кВт. Всего в крае планируется заменить 21 локальную электростанцию. ДЭС в поселке Южный стала седьмой замененной электростанцией.
- Благодаря установке этой ДЭС электричеством обеспечены все жителя поселка Южный - 161 человек. На эти цели было выделено 5,3 миллиона рублей, - сообщили в министерстве ЖКХ края.
Далее планируется ввести в работу ДЭС в селах Удское, Верхнетамбовское и имени Полины Осипенко.