В Хабаровском крае заменили треть устаревших дизельных электростанций на новые

Модульная ДЭС заработала в поселке Южный Фото: Правительство Хабаровского края

Новая модульная дизельная электростанция начала работу в поселке Южный района имени Лазо. Ее мощность - 160 кВт. Всего в крае планируется заменить 21 локальную электростанцию. ДЭС в поселке Южный стала седьмой замененной электростанцией.

- Благодаря установке этой ДЭС электричеством обеспечены все жителя поселка Южный - 161 человек. На эти цели было выделено 5,3 миллиона рублей, - сообщили в министерстве ЖКХ края.

Далее планируется ввести в работу ДЭС в селах Удское, Верхнетамбовское и имени Полины Осипенко.