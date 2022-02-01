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Здоровье1 февраля 2022 8:50

Крупная партия вакцины «Спутник Лайт» доставлена в Хабаровский край

20 тысяч доз распределены по 33 медицинским организациям
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Крупная партия вакцины «Спутник Лайт» доставлена в Хабаровский край

Крупная партия вакцины «Спутник Лайт» доставлена в Хабаровский край

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край доставлено 20 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Ее распределили по 33 медучреждениям.

- Эта вакцина активно используется для ревакцинации. Таким образом, возможно поддерживать высокий титр антител к коронавирусной инфекции, - рассказал Андрей Веселов, заместитель министра здравоохранения Хабаровского края.

Напомним, коллективный иммунитет в регионе достиг 72,4%. От COVID-19 вакцинировались 619397 человек, из них 574272 завершили вакцинацию полностью.

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