Крупная партия вакцины «Спутник Лайт» доставлена в Хабаровский край Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край доставлено 20 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Ее распределили по 33 медучреждениям.

- Эта вакцина активно используется для ревакцинации. Таким образом, возможно поддерживать высокий титр антител к коронавирусной инфекции, - рассказал Андрей Веселов, заместитель министра здравоохранения Хабаровского края.

Напомним, коллективный иммунитет в регионе достиг 72,4%. От COVID-19 вакцинировались 619397 человек, из них 574272 завершили вакцинацию полностью.