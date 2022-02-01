Бесплатный Wi-Fi появится в больницах Хабаровского края

Тестовой площадкой стала Краевая клиническая больница имени профессора О. В. Владимирцева Фото: Правительство Хабаровского края

В медицинских учреждениях Хабаровского края появится бесплатный Wi-Fi. Такую инициативу поддержал глава региона Михаил Дегтярев.

- Тестовой площадкой стала Краевая клиническая больница имени профессора О. В. Владимирцева. Реализовать идею помогает предпринимательское сообщество. Сейчас в больнице установлено 15 точек доступа. Общая стоимость составила 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

После стабилизации эпидемиологической ситуации планируется появление бесплатной сети Wi-Fi в детских медучреждениях.