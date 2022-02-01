В Биробиджане четверо мужчин избили постояльца гостиницы, вымогая деньги

Злоумышленникам грозит 10 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еврейской автономной области четырех местных жителей обвиняют в разбойном нападении на мужчину.

- Пьяные мужчины вошли в гостиницу Биробиджана. Жильцу одного из номеров они угрожали физической расправой и потребовали деньги. Тот отказался. Тогда злоумышленники избили его, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Опасаясь за свою жизнь, постоялец гостиницы все-таки дал нападавшим четыре тысячи рублей и свою банковскую карту. Но этого преступникам было недостаточно. Они вывели мужчину на улицу и заставили снять еще пять тысяч с карты и передать им.

- Было заведено уголовное дело по второй части статьи 162 УК РФ - «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением предмета, используемого в качестве оружия», - добавили в надзорном ведомстве.

Сумма ущерба, причиненного пострадавшему, составила более 10 тысяч рублей. Свою вину злоумышленники признали частично. Они сообщили, что изначально не собирались бить мужчину и о совершении преступления не договаривались.

Уголовное дело передано в суд. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.