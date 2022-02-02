В Хабаровске появилась первая газовая заправка
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске появилась первая газовая заправка. На ней уже заправились первые автомобили. Об этом сообщили в администрации Хабаровска.
Отметим, что пока объект не запущен на полную мощность. Сейчас идет процесс его лицензирования.
- Этот способ заправки более востребован у перевозчиков, так как газовозы могут приезжать на территории предприятий и заправлять технику без очередей, - сказал директор АО «Спецавтохозяйство» Алексей Изотов.
По его словам, развитие сети газовых заправок позволит перевести на голубое топливо спецтехнику и тем самым снизит расходы предприятия «Спецавтохозяйства».
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