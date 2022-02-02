Хабаровский край признан одним из самых гостеприимных в России Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край признан одним из самых гостеприимных в России. Регион был отмечен национальной премией «Гостеприимство». Награду получил ресторатор Роман Ракуса, сообщили в минтуризма края.

- Это достойный результат и подтверждение того, что мы - и правительство края, и представители отрасли - движемся в верном направлении, - отметили в ведомстве.

Глава Федерации рестораторов и отельеров России в крае Андрей Веретенников отметил, что несмотря на непростую эпидобстановку, представители туротрасли вместе с краевыми властями делали все возможное, чтобы не было стагнации.

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