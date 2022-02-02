Соблюдение масочного режима в Хабаровске проверили сотрудники администрации

В ТЦ «Счастье» выявлено шесть нарушений Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники администрации Хабаровска провели рейд по соблюдению масочного режима в торговом центре «Счастье».

- Большинство людей при первом же требовании надевают медицинскую маску. Но бывают случаи, когда человек категорически отказывается это делать. Тогда полицейские составляют протокол и направляют дело в суд, - рассказала Ирина Боярская, главный специалист управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации города Хабаровска.

В ТЦ «Счастье» выявлено шесть нарушений. Все посетители устранили замечания на месте. Напомним, за нарушение масочного режима хабаровчанам грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Юридическое лицо может быть наказано штрафом до 300 тысяч.