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Происшествия2 февраля 2022 8:00

В Хабаровском крае педагог детского сада перевела мошенникам два миллиона

Женщина взяла пять кредитов в разных банках краевой столицы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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На афериста возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ

На афериста возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае педагог детского сада перевела мошенникам более двух миллионов рублей. Женщина обратилась в полицию.

Она сообщила, что ей позвонил человек, представившийся сотрудником банка. Он рассказал, что на женщину пытаются оформить кредит. Мошенник был на связи с пострадавшей около двух недель. Он убедил женщину взять пять кредитов в разных банках Хабаровска. Общая сумма составила более двух миллионов рублей.

- Женщина перевела все деньги на счета, которые ей продиктовал мошенник. Ее не смутило, что лжесотрудник банка попросил ее никому из близких ничего не рассказывать, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На афериста возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ – «Мошенничество». Личность злоумышленника пытаются установить сотрудники полиции. Мошеннику грозит до 10 лет тюрьмы.

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