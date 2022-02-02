В Хабаровском крае стремительно растет заболеваемость COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае по состоянию на 1 февраля за сутки было выявлено 638 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале Евгения Никонова, зампреда правительства края по соцвопросам.

- За сутки было госпитализировано 128 человек. Доля госпитализаций составляет 20,1%, - сообщил Евгений Никонов.

По состоянию на 1 февраля, на ИВЛ находится 51 человек. За сутки от ковида в крае умерло два человека. На лечении от коронавируса находятся 6435 жителей региона.