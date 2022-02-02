Здание ПИ ТОГУ в Хабаровске не пострадает при постройке межвузовского кампуса Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске продолжается работа над воплощением в жизнь крупного проекта - межвузовского кампуса. Сейчас экспертная комиссия создает предварительный эскиз проекта. Как только его утвердят, начнется строительство.

- На встрече с проектировщиками градостроительного института «Гипрогорпроект» мы обсудили эскиз межвузовского кампуса. Это поэтапная работа, все утвержденные варианты будут проходить обязательное общественное обсуждение. Что касается вопроса по участку в районе ПИ ТОГУ, сноса не планируется. Боле того, в рамках положения об участии в программе по реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов концессионных соглашений, в соответствии с которым край готовит заявку в минобрнауки, финансирование проектов, предполагающих снос, не допускается. Будет проведена только реконструкция, - отметил Максим Боев, ректор Хабаровского университета экономики и права.

Проект охватит два участка города. Один из них сейчас пустует - это пространство за зданиями Тихоокеанского государственного университета и Хабаровского государственного университета экономики и права. Вторым этапом проведут реконструкцию капитальных строений рядом с пединститутом ТОГУ, однако внешний облик зданий не пострадает. Межвузовский кампус станет современным решением для комфортного обучения студентов края и других регионов. Это будет научно-образовательное пространство для молодежи, на котором расположатся общежития, учебные корпуса, спортплощадки, точки общепита, гостиницы, общественные пространства и офисы.

Данный проект позволит студентам получить качественное многопрофильное образование, чтобы в будущем успешно стать профессионалами в выбранной области.

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