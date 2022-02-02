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Здоровье2 февраля 2022 9:02

На удаленный режим работы рекомендовано перевести органы исполнительной власти Хабаровского края

В регионе прошло очередное заседание оперативного штаба
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В регионе прошло очередное заседание оперативного штаба

В регионе прошло очередное заседание оперативного штаба

Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края прошло очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Специалисты приняли ряд решений.

- По возможности рекомендуется перевести органы исполнительной власти на удаленный режим работы, совещания проводить в режиме ВКС, - сообщил в своем Telegram-канале Евгений Никонов, зампред правительства края по соцвопросам.

Напомним, в Хабаровске стремительно растет заболеваемость COVID-19. По состоянию на 1 февраля, за сутки выявлено 638 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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