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Здоровье2 февраля 2022 9:17

В Хабаровском крае приостановлены медосмотры и диспансеризации

Решение принято на заседании оперативного штаба
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов

Заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принято решение приостановить профилактические медосмотры и диспансеризации детей и взрослых. Это является рекомендацией Роспотребнадзора.

- Нужно разобщить потоки здоровых людей и пациентов, у которых есть признаки заболевания ОРВИ. В поликлиниках предусмотрены разные входы, - отметил Евгений Никонов, зампред правительства края по соцвопросам.

По данным Роспотребнадзора, все группы населения вовлечены в эпидемический процесс. Исключением не стали дети школьного возраста.

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