В Хабаровском крае приостановлены медосмотры и диспансеризации

Заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принято решение приостановить профилактические медосмотры и диспансеризации детей и взрослых. Это является рекомендацией Роспотребнадзора.

- Нужно разобщить потоки здоровых людей и пациентов, у которых есть признаки заболевания ОРВИ. В поликлиниках предусмотрены разные входы, - отметил Евгений Никонов, зампред правительства края по соцвопросам.

По данным Роспотребнадзора, все группы населения вовлечены в эпидемический процесс. Исключением не стали дети школьного возраста.