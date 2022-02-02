В Хабаровске 3 февраля существенных осадков не ожидается Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске 3 февраля днем ожидается от -17 до -15 градусов. Ночью от -29 до -27. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Без существенных осадков.

На юге края без осадков. Температура в светлое время суток от -15 до -10 градусов. Ночью от -31 до -26. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 2-9 метров в секунду.

В центральных районах возможен небольшой снег. Температура днем от -20 до -7 градусов и от -36 до -18 ночью. Ветер западный , скорость составит до 9 метров в секунду.

В северных районах местами небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут от -30 до -15 градусов. Днем от -18 до -6 градусов. Ветер северо- западный от 6 до 14 метров в секунду.

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