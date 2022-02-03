В ЕАО пьяный мужчина устроил стрельбу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В ЕАО местный житель осужден за хулиганство. Мужчина ночью открыл стрельбу из ружья на улице.
ЧП произошло 24 октября прошлого года.
- Находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок и правила поведения, выражая явное неуважение к обществу, действуя из хулиганских побуждений, обвиняемый беспричинно произвел из охотничьего ружья несколько выстрелов в сторону площадки для сбора твердых бытовых отходов. В продолжение своих преступных намерений, выражаясь грубой и нецензурной бранью, произвел еще один выстрел в воздух, - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Когда мужчину задержали, он сразу же признал свою вину и раскаялся во всем. Его дальнейшую судьбу решит суд.
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