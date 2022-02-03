В Хабаровске массовое ДТП: столкнулись несколько машин. Фото: социальные сети.

В Хабаровске произошло массовое ДТП. На улице Горького столкнулись три автомобиля.

Машины въехали друг в друга «паровозиком» на скользкой дороге. Причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции.

- Пострадавших нет. Участниками ДТП стали три автомобиля. Первоначально в аварию попало авто, которое выехало на полосу встречного движения, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Баранов, начальник отдела пропаганды ГИБДД Хабаровска.

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