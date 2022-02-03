Смертельное ДТП в Хабаровском крае: погибли два человека Фото: Инстаграм/dtpkhv27

В Хабаровском крае произошло смертельное ДТП. Неподалеку от Бикина ночью столкнулись лоб в лоб два большегруза.

Сейчас в причинах трагедии на дороге разбираются эксперты. Предварительно известно, что виновник произошедшего сильно превысил скорость.

Обе машины превратились в груды искореженного металла. Вокруг очевидцы сняли на видео пятна крови, осколки стекол и куски железа.

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