Смертельное ДТП в Хабаровском крае: погибли два человека Фото: Инстаграм/dtpkhv27
В Хабаровском крае произошло смертельное ДТП. Неподалеку от Бикина ночью столкнулись лоб в лоб два большегруза.
Сейчас в причинах трагедии на дороге разбираются эксперты. Предварительно известно, что виновник произошедшего сильно превысил скорость.
Обе машины превратились в груды искореженного металла. Вокруг очевидцы сняли на видео пятна крови, осколки стекол и куски железа.
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