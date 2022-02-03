Сноубордистка Александра Паршина рассказала, как спортсмены защищались от коронавируса перед Олимпиадой-2022 Источник: Инстаграм/@parshina_alex Фото: Социальные сети

Команда сноубордистов уже улетела в Пекин, чтобы принять участие в грядущих соревнованиях. В этом году готовиться к Олимпиаде было вдвойне тяжело, ведь в любой момент поездка могла сорваться от положительного результата теста на коронавирус. Как спортсмены оберегали себя, рассказала «КП» - Хабаровск» Александра Паршина, сноубордистка из Магадана.

- Каждый день мы сдавали тесты и очень нервничали, дожидаясь результата. Кроме того, мы все жили в раздельных номерах, отдельно питались и ездили на тренировки на отдельном транспорте.

Каждый член команды постоянно находился под контролем группы медработников. Помимо этого, тесты на ковид сдавали и все люди, работавшие со спортсменами. Готовились к будущим играм сноубордисты в Красноярске. Там же тренировалась и сборная фигуристов.

- С фигуристами мы вообще перестали контактировать. Так боялись заразить друг друга, что все время соблюдали дистанцию.

Такие жесткие меры помогли нашим спортсменам сохранить здоровье, и теперь они все улетели в Пекин, откуда уже записывают видеообращения и выставляют фотографии для поклонников в соцсетях. Участники Олимпиады даже в Китае продолжают соблюдать осторожность: ночуют в разных номерах, получают в подарок антисептики от спонсоров, даже зоны для питания в ресторане разделены перегородками для каждого из членов команды. Надеемся, что все ковидные ограничения принесут свои плоды, и ничто не помешает нашим спортсменам успешно выступить на Олимпиаде, которая начнется совсем скоро.

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