В Магадане заработали тесты-пункты на «омикрон» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тест-пункты на омикрон-штамм коронавируса заработали в Магадане. Сдать тест можно ежедневно в трех точках города.

Так, например, в ТЦ «Моремолл». Там можно провериться как на наличие инфекции, так и сделать прививку против ковида. Пункт работает ежедневно: с понедельника по пятницу с 14 до 19 часов, суббота и воскресенье с 11 до 15 часов, сообщил минздрав региона. Новое расписание установлено и для пункта экспресс-тестирования на улице Болдырева. Он открыт с 9 до 19 часов с понедельника по пятницу. В субботу сделать бесплатный тест можно с 11 до 15 часов, а в воскресенье - с 11 до 14 часов.

Есть и специализированный детский пункт на улице Новая, 27 Б. Это здание бывшей детской стоматологии. Работает пункт с понедельника по субботу с 8 до 15 часов.

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