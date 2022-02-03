В Хабаровске дружинники нашли три точки несанкционированной торговли

На рынке продавали замороженную рыбу и просроченные продукты Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел очередной рейд по выявлению несанкционированной торговли. По информации пресс-службы администрации краевой столицы, торговые точки проверили представители ДНД «Вектор», сотрудники комитета по управлению Железнодорожным районом и полиция.

Специалистами был осмотрен рынок возле ДОС-51.

- Выявлены три точки несанкционированной торговли. Они прекратили свою деятельность. Там продавали замороженную рыбу и просроченные продукты. МУП «Восток» вывезло мусор на полигон, - рассказала Мария Иванникова, член ДНД «Вектор».