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Общество3 февраля 2022 7:00

В Хабаровском крае будут усыплять агрессивных бездомных животных

Планируется внести правки в федеральный закон
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае будут усыплять агрессивных бездомных животных

В Хабаровском крае будут усыплять агрессивных бездомных животных

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае планируется внести правки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Такое решение принято из-за отсутствия эффективности существующих норм. Злые собаки все чаще нападают на людей.

- Предлагается на федеральном уровне ввести в оборот понятие «агрессивное животное». Для этого необходимо установить порядок отнесения животного к этой категории и разработать критерии немотивированной агрессии, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Также предложено усыплять животных, которые проявляют агрессию. Такая мера позволит в краткосрочной перспективе предотвратить частые нападения собак на людей.

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