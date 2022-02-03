В Хабаровском крае будут усыплять агрессивных бездомных животных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае планируется внести правки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Такое решение принято из-за отсутствия эффективности существующих норм. Злые собаки все чаще нападают на людей.

- Предлагается на федеральном уровне ввести в оборот понятие «агрессивное животное». Для этого необходимо установить порядок отнесения животного к этой категории и разработать критерии немотивированной агрессии, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Также предложено усыплять животных, которые проявляют агрессию. Такая мера позволит в краткосрочной перспективе предотвратить частые нападения собак на людей.