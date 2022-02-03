В обновленном Хабаровском театре кукол прошли первые спектакли Фото: Правительство Хабаровского края

В конце прошлого года в Хабаровском театре кукол появилось новое оборудование. В январе этого года там провели ремонт. Первые спектакли в обновленном театре уже состоялись.

- Обновлены гримерные комнаты и фойе. Появилась новая мебель, светильники, подвесные потолки, радиаторы, на сцене обновлена вентиляция. Теперь в театре есть и парогенераторы, - рассказала Екатерина Дубовая, директор театра.

Кроме этого, в театре теперь есть современные световые приборы и спецэффекты, дым-машина и генератор конфетти. Гастрольные и выездные спектакли станут возможны благодаря выездному комплекту звукового оборудования.