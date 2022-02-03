Уменьшить имущественный налог могут жители Хабаровского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Хабаровского края могут уменьшить налог на имущество. Для этого нужно обратиться в налоговую службу или направить заявление через электронный сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц».

- Получить такую льготу могут инвалиды I и II группы, а также инвалиды с детства, дети-инвалиды, пенсионеры, физические лица, которые перенесли лучевую болезнь, а также владельцы личных подсобных хозяйств, дач и огородов. Площадь строений не должна превышать 50 квадратов. Уменьшить налог могут и многодетные семьи, - пояснила Инна Пронина, начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Хабаровскому краю.

Также она отметила, что если налогоплательщик не обратился самостоятельно, то льгота может быть начислена автоматически по имеющимся в налоговой данным. Но во избежание ошибок лучше подать заявление лично.