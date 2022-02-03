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Здоровье3 февраля 2022 9:20

Отделение дневного пребывания для пожилых людей появилось в Хабаровске

Проект запустило краевое министерство соцзащиты
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Отделение дневного пребывания для пожилых людей появилось в Хабаровске

Отделение дневного пребывания для пожилых людей появилось в Хабаровске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске появилось отделение дневного пребывания для пожилых людей с инвалидностью. Оно расположено на базе Хабаровского дома-интерната для престарелых и инвалидов №1. Проект запустило краевое министерство соцзащиты.

- Отделение принимает людей, которым больше 18 лет. Но основная часть - люди пожилого возраста, в том числе с ментальными нарушениями, - рассказала Светлана Муравьева, начальник отдела стационарных учреждений и социального обслуживания краевого министерства соцзащиты.

Для клиентов подготовлены индивидуальные программы пребывания для развития определенных навыков. Также в отделении есть небольшая столовая, комната социализации, мини-зал для адаптивной физкультуры, творческая мастерская, комната психразгрузки и даже компьютерный класс.

Занятия ведутся под контролем психолога - как индивидуально, так и в группах по пять человек.

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