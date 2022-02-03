В Хабаровском крае благоустроят более 90 общественных территорий Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят 91 общественную территорию. Сейчас идут конкурсные процедуры для определения подрядчиков. На реализацию проекта выделено 368 миллионов рублей.

На платформе «Голос27.ру» жители региона проголосовали за организацию пешеходных зон, игровых площадок и скверов.

- В рабочем поселке Ванино будет благоустроена аллея Студентов. В селе Сосновка появится сквер «Гвардеец». В селе Хурба - парк Славы с обелиском. В рабочем поселке Майский в районе улицы Черемуховской будет благоустроена набережная. Интересные решения ждут и Комсомольск-на-Амуре, - отметил Дарий Тюрин, министр ЖКХ края.