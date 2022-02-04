В Хабаровске ограничат дорожное движение на улице Павла Морозова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На улице Павла Морозова перекроют полосу для движения автотранспорта. Вечером 4 февраля планируют перекрыть участок со стороны Индустриального района в центр города. Ограничение снимут 7 февраля.
Такие меры введут для проведения ремонтных работ на камере №9 в районе переулка Инский. Планируется разработать котлован и шпунтировать его вдоль полосы движения. Необходимость ремонта появилась после паводка на Амуре в 2021 году, из-за которого просело дорожное полотно и грунтовое основание автодороги. Это, в свою очередь, привело к просадке и нарушению целостности канализационного коллектора. Ремонт поможет решить эти проблемы и восстановить работу системы водоотведения.
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