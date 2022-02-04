В Хабаровском крае открыли новую ледовую переправу Фото: УКЛАДОВ Егор

В районе имени Лазо открыли новую ледовую переправу на реке Кафен в 17 километрах от Среднехорского. Переправа создана для проезда техники лесозаготовительных предприятий. На обоих берегах реки оборудовали съезды для автотранспорта, установили знаки дорожного движения. В течение времени ее функционирования инспекторы ГИМС МЧС России будут контролировать соблюдение требований безопасности проезда техники и безопасности прохода людей.

Всего в Хабаровском крае открыто 29 ледовых переправ. Две из них находятся в Хабаровском районе, две - в Верхнебуреинском, еще две - в Охотском. На район имени Полины Осипенко приходится четыре переправы, на Николаевский - одна, на Аяно-Майский - три, на Амурский - две. Больше всего ледовых переправ зарегистрировано в районе имени Лазо, их там целых 13.

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