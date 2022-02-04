Жительница Хабаровского края отдала 40 тысяч рублей мошенникам
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительница Города юности хотела купить товар на сайте объявлений. Гражданку интересовала снегоуборочная техника. Увидев хорошее предложение на одном из сайтов объявлений, она связалась с его автором. Псевдопродавец убедил женщину внести стопроцентную предоплату. После того, как она перевела средства, мошенник перестал выходить на связь, а товар так и не дошел до покупателя. На фальшивой сделке купли-продажи жительница Комсомольска потеряла 40 тысяч рублей.
Жертва мошенника обратилась в полицию. Сейчас сотрудники проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступникам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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