Жительница Хабаровского края отдала 40 тысяч рублей мошенникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Города юности хотела купить товар на сайте объявлений. Гражданку интересовала снегоуборочная техника. Увидев хорошее предложение на одном из сайтов объявлений, она связалась с его автором. Псевдопродавец убедил женщину внести стопроцентную предоплату. После того, как она перевела средства, мошенник перестал выходить на связь, а товар так и не дошел до покупателя. На фальшивой сделке купли-продажи жительница Комсомольска потеряла 40 тысяч рублей.

Жертва мошенника обратилась в полицию. Сейчас сотрудники проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступникам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.