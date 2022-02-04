Двое детей погибли в пожаре по вине матери в Хабаровском крае Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Солнечного района Хабаровского края оставила дома троих малолетних детей и ушла к соседке. Старшему ребенку на тот момент было пять лет, среднему - три года, а младшему - два. В квартире был установлен неисправный электронасос. Женщина оставила его включенным, зная о неполадках в его работе. В результате токовой перегрузки в квартире произошел пожар. В огне погибло двое детей. Третьего ребенка удалось спасти.

- Погибли две девочки 2019 и 2018 годов рождения. Самого старшего мальчика семи лет спас сосед. После проверки прокуратуры выяснилось, что мать ранее состояла на учете в органах опеки. Но ко времени происшествия семью уже сняли с учета. Прокуратура вынесла представление в адрес комиссии по делам несовершеннолетних, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Зная о неисправности оборудования, она проявила преступную халатность, оставив маленьких детей одних. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на четыре с половиной года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.