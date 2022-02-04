Жительница Хабаровского края продавала в интернете несуществующую собаку
Фото: Артем КИЛЬКИН
Жительница села Некрасовки придумала способ подзаработать в интернете. Она разместила на одном из сайтов объявление о продаже собаки породы йоркширский терьер. Мужчина из Камчатского края увидел фото щенка и решил забрать его себе. Он перевел женщине пять тысяч рублей. Однако обещанной собаки мужчина так и не увидел. Оказалось, что у женщины в действительности не было никаких щенков, а объявление было фиктивным. Теперь горе-продавщицу ждет суд. Она обвиняется по статье «Мошенничество».
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