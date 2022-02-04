Рабочий похитил окна у своей клиентки в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работник, выполнявший ремонт в квартире хабаровчанки, похитил у нее оконные конструкции. 44-летний преступник вынес с подземной парковки стеклопакеты и балконный блок общей стоимостью 40 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина вывозит добычу на грузовом автомобиле.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники задержали похитителя. Ранее он уже отбывал наказание за особо тяжкое преступление. Теперь ему выдвинули обвинения по статье «Кража». Вора ожидает лишение свободы сроком до пяти лет.

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