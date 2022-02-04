Поликлиники Хабаровского края запустили онлайн-консультации для пациентов Фото: Правительство Хабаровского края

В регионе зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Из-за увеличения обращений в поликлиниках и медучреждениях внедрили практику видеоконсультаций.

- Наши сотрудники тоже заболевают. По поручению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией мы начали внедрять современные технологии, позволяющие обработать поток вызовов. Также мы закупили планшеты и служебные сим-карты. Вызовы, поступающие в регистратуру, после определенной фильтрации направляются терапевтам, чтобы они по видеосвязи связывались с пациентами. Таким образом собирается анамнез, даются рекомендации, обязательно открывается больничный лист. Если самочувствие позволяет, пациента приглашают в этот же день посетить специальное отделение в поликлинике. Там ему уже сделают экспресс-тест на COVID-19, а дежурный врач проведет осмотр, - рассказал Александр Калашников, главный врач городской больницы имени Войно-Ясенецкого.

В медучреждениях города открыты отдельные входы для заболевших с признаками ОРВИ и температурой. Такие меры безопасности позволят пациентам не пересекаться.

- Каждому обратившему с признаками ОРВИ проводят экспресс-тест в поликлиниках или при вызове врача на дом. Если результат положительный, обязательно берут биоматериал на коронавирусную инфекцию и вирус гриппа, - рассказал Алексей Веселов, заместитель министра здравоохранения Хабаровского края.

Видеоконсультации не станут заменой полноценного приема у врача. Такие меры введены, чтобы как можно оперативнее оказать помощь всем нуждающимся людям в сложной эпидемиологической обстановке в крае.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.