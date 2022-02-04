Студенты Хабаровска возвращаются к очному обучению Фото: Мария ЛЕНЦ

Вузы Хабаровска постепенно переходят на обычный режим обучения. Некоторые группы уже вернулись к очному обучению. Однако меры для защиты от распространяющейся инфекции усиливают. По рекомендации оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 80 процентов преподавателей и студентов должны быть вакцинированы.

На данный момент в стенах вузов учатся девять групп университета экономики и права. С 7 февраля в учебные аудитории вернутся студенты второго и третьего курсов медицинского университета. Это коснется обучающихся на специальностях «Фармация», «Клиническая психология», «Социальная работа». С 9 февраля к ним присоединятся первокурсники специальности «Клиническая психология». 11 февраля в университет также выйдут пятый курс «Фармации» и шестой курс «Биохимии». До особого распоряжения остальные студенты пока будут оставаться на удаленке.

Кроме того, с 7 февраля частично к очному обучению возвращаются группы университета путей сообщения, с 5 февраля выйдут в вузы студенты института культуры. Онлайн-занятия сохраняются в ТОГУ, юридическом институте МВД и РАНХиГС.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.