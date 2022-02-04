Студенты Хабаровска возвращаются к очному обучению
Фото: Мария ЛЕНЦ
Вузы Хабаровска постепенно переходят на обычный режим обучения. Некоторые группы уже вернулись к очному обучению. Однако меры для защиты от распространяющейся инфекции усиливают. По рекомендации оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 80 процентов преподавателей и студентов должны быть вакцинированы.
На данный момент в стенах вузов учатся девять групп университета экономики и права. С 7 февраля в учебные аудитории вернутся студенты второго и третьего курсов медицинского университета. Это коснется обучающихся на специальностях «Фармация», «Клиническая психология», «Социальная работа». С 9 февраля к ним присоединятся первокурсники специальности «Клиническая психология». 11 февраля в университет также выйдут пятый курс «Фармации» и шестой курс «Биохимии». До особого распоряжения остальные студенты пока будут оставаться на удаленке.
Кроме того, с 7 февраля частично к очному обучению возвращаются группы университета путей сообщения, с 5 февраля выйдут в вузы студенты института культуры. Онлайн-занятия сохраняются в ТОГУ, юридическом институте МВД и РАНХиГС.
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