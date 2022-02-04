Житель Хабаровского края похитил еду и одежду из дома знакомой Фото: Оберемченко Николай

В Городе юности 43-летний мужчина обчистил дом своей знакомой. Женщина рассказала, что пришла из гостей и увидела разбитое окно своего частного дома. Преступника задержали полицейские. По его рассказу, он пришел к хозяйке дома в гости, но обнаружил помещение пустым. Тогда он сломал окно, залез внутрь и похитил три килограмма красной икры, 22 литра ягоды, пять килограммов кедровых орехов, а также электрические приборы, одежду и женскую обувь. Награбленное он увез на ручной тележке, принадлежащей женщине.

Сотрудники нашли электрическую плиту, которую похитил подозреваемый. Съестные припасы он к тому времени уже съел. Остальное имущество было продано, его в данный момент разыскивают. Задержанному светит шесть лет тюрьмы по статье «Кража».

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