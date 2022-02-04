Хабаровск стал самым крупным городом на Дальнем Востоке

Михаил Дегтярев и Алексей Чекунков обсудили модернизацию краевой столицы Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровск признан самым крупным городом на Дальнем Востоке. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев на встрече с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.

- Хабаровск является самым крупным городом на Дальнем Востоке по результатам последней Всероссийской переписи населения. Это накладывает серьезную ответственность: как с точки зрения градостроительства, так и с позиции развития инфраструктуры, - отметил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Напомним, в перспективе планируется сделать краевую столицу городом-миллионником. На встрече было детально рассмотрено социально-экономическое и пространственное развитие этой территории.

Ключевым направлением масштабной модернизации является строительство межвузовского кампуса. В городе появится единая современная университетская инфраструктура, в которой будут использованы механизмы государственно-частного партнерства.

- Межвузовский кампус должен обеспечивать условия для обучения, занятий спортом, запуска стартапов и работы технологических компаний. Поэтому этот проект можно считать флагманским проектом региона, - отметил Михаил Дегтярев.

Проект межвузовского кампуса получил поддержку на высшем уровне. К его реализации подключились федеральные ведомства: Минобрнауки России, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также учреждения высшей школы края.

- Во время обсуждения модернизации Хабаровска прозвучало много терминов и аббревиатур - КРТ, ТОР, арендное жилье и другие. Это сложившиеся механизмы с нормативной базой. Нужно задействовать их максимально, чтобы решить задачи развития Хабаровска и быстро реализовать планы, - подытожил Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.