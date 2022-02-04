В Хабаровском крае развивается инклюзивный туризм

СОНКО организовывают экскурсии для людей с ограниченными возможностями Фото: Правительство Хабаровского края

Инклюзивный туризм развивают в Хабаровском крае. Проекты в этой сфере реализуют социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО). Благодаря этим проектам люди с ограниченными возможностями могут больше путешествовать.

Такие экскурсии реализуются АНО «Авангард». Эта организация выиграла в конкурсе СОНКО 170 тысяч рублей. И уже провела экскурсию для людей с инвалидностью по слуху. 15 человек в сопровождении сурдопереводчика побывали в селе Сикачи-Алян и увидели петроглифы.

АНО «Центр поддержки лиц с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей «Старт к мечте!» организовала серию мастер-классов для детей с ОВЗ. Мастер-классы проводились и краевым музеем имени Н. И. Гродекова.

Некоммерческая организация «Талантливые дети» провела четыре автобусные экскурсии по краевой столице и два тура по Владивостоку для особенных детей. Они использовали средства выигранного гранта в размере 390 тысяч рублей.

- Конкурс проектов СОНКО проводится в крае ежегодно. На их финансирование к 2026 году планируется выделять до 500 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе правительства края.