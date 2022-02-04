Прокуратура внесла представление мэру Хабаровска за перебои в движении автобусов

В сети появилась информация о перебоях в движении автобусов №№ 1Л и 1С Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэру Хабаровска прокуратурой внесено представление из-за ненадлежащего контроля за исполнением перевозчиком условий контракта.

- В Сети появилась информация о перебоях в движении автобусов №№ 1Л и 1С. По контракту, выданному администрацией города, на маршрут каждый день должны выходить 12 автобусов. Но с 25 по 31 декабря это требование не исполнялось. Такие же нарушения выявлены в январе, - пояснили в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратурой внесено представление руководителю предприятия и мэру города. Надзорное ведомство контролирует фактическое устранение нарушений.