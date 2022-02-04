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Общество4 февраля 2022 8:00

Прокуратура внесла представление мэру Хабаровска за перебои в движении автобусов

Надзорное ведомство контролирует устранение нарушений
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В сети появилась информация о перебоях в движении автобусов №№ 1Л и 1С

В сети появилась информация о перебоях в движении автобусов №№ 1Л и 1С

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэру Хабаровска прокуратурой внесено представление из-за ненадлежащего контроля за исполнением перевозчиком условий контракта.

- В Сети появилась информация о перебоях в движении автобусов №№ 1Л и 1С. По контракту, выданному администрацией города, на маршрут каждый день должны выходить 12 автобусов. Но с 25 по 31 декабря это требование не исполнялось. Такие же нарушения выявлены в январе, - пояснили в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратурой внесено представление руководителю предприятия и мэру города. Надзорное ведомство контролирует фактическое устранение нарушений.

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