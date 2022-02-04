В Хабаровском крае увеличен коечный фонд для детей, больных ковидом

В Хабаровском крае увеличили коечный фонд для детей, больных ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае наблюдается вспышка заболеваемости COVID-19. Это связано с приходом в регион нового штамма коронавируса под названием омикрон. В связи с этим коечный фонд для детей, больных ковидом, увеличится более чем в два раза.

- С 4 февраля в больнице имени Пиотровича количество коек для детей, болеющих новой коронавирусной инфекцией, увеличится с 25 до 60, - сообщил в своем Telegram-канале Евгений Никонов, зампред правительства края по соцвопросам.

Напомним, в регионе отменили медицинские профосмотры и очные мероприятия.