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Общество4 февраля 2022 10:00

Все трассы Хабаровского края расчищены от снега

Проведение работ осложняют сильный ветер и наледь
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Все трассы Хабаровского края расчищены от снега

Все трассы Хабаровского края расчищены от снега

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае от снега очищены все межмуниципальные трассы. Расчистку дорог осложняют сильный ветер и образовавшаяся наледь. Сейчас работы ведутся в штатном режиме.

- За день в ситуационный центр поступает от пяти до десяти обращений. А в период снегопадов - до 70 обращений. Все заявки выполняются оперативно, - отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

На дорогах региона ежедневно работают 30-40 единиц техники: погрузчики, бульдозеры, комбинированные дорожные машины и другая спецтехника.

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