Все трассы Хабаровского края расчищены от снега Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае от снега очищены все межмуниципальные трассы. Расчистку дорог осложняют сильный ветер и образовавшаяся наледь. Сейчас работы ведутся в штатном режиме.

- За день в ситуационный центр поступает от пяти до десяти обращений. А в период снегопадов - до 70 обращений. Все заявки выполняются оперативно, - отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

На дорогах региона ежедневно работают 30-40 единиц техники: погрузчики, бульдозеры, комбинированные дорожные машины и другая спецтехника.