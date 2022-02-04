«Я создан для отношений»: ТНТ представляет героя нового сезона шоу «Холостяк»

Весной «Холостяк» вернется на ТНТ с новым сезоном, который будет отличаться от всех предыдущих - шоу станет в два раза эмоциональнее и драматичнее. В нем будет вдвое больше интриг, поцелуев, слез и «сериальных» сцен с признаниями и откровениями. Главных героев впервые в истории проекта будет двое, а девушкам предстоит выбирать между ними.

ТНТ раскрывает имя одного из холостяков - им станет Александр Гранков. Ему 27 лет, он учился в МГУ и в лондонском UCL. Александр занимается бизнесом, монетизирует свое хобби, управляет фермой и конюшней в Подмосковье. Он молод, успешен, красив и ищет себе девушку, с которой будет счастлив быть рядом. Ему не важны известность и статусность, он простой парень, который пришел на проект за серьезными отношениями.

Александр Гранков: «Я бы сказал, что, наверное, я создан для отношений. Мне очень легко делиться своими чувствами, я откровенно общаюсь. Всегда правдиво отвечаю на любые вопросы. Могу найти общий язык с любым. Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку найти меня. Если это случится, будет здорово. Но уже сейчас могу сказать: я буду на проекте жить по своим правилам, буду максимально открытым и искренним».

Идя на шоу, Александр не подозревал, что ему придется не просто искать себе девушку, но и бороться за внимание участниц с другим холостяком. Своего соперника он встретил уже на съемочной площадке шоу.

С появлением на проекте второго холостяка меняется формат шоу - теперь право выбора на церемонии роз в конце каждого выпуска также будет у девушек. На их решение может повлиять любой поступок холостяка, неосторожно сказанное слово, неаккуратный жест или прикосновение. Мужчины будут стараться заслужить расположение участниц, но вопрос: «Примешь ли ты эту розу?» они зададут только после того, как девушки озвучат свой выбор.

Ведущим реалити вновь станет Михаил Белянин. Местом съемок нового сезона шоу выбрали Мексику. Премьера двойного «Холостяка» состоится весной.

Смотрите новый сезон шоу «Холостяк», в котором выбирать будут женщины - скоро на ТНТ.