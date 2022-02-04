Депутаты Хабаровского края инициируют поправки в закон о рыболовстве

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края предлагают внести изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» с целью улучшения экономических условий для ведения промысла северной части нашего края и регионов с прибрежным морским рыболовством. Инициатива обсуждалась и прорабатывалась в ходе работы созданной при думе комиссии по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере рыбохозяйственной деятельности, во взаимодействии с бизнесом и заинтересованными общественными организациями. Подготовленный проект федерального закона обсудили на заседании постоянного комитета регионального парламента по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.

Как пояснил председатель комитета Виктор Лопатин, закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» предлагается дополнить условием, при котором квоту у рыбопромышленников забирать не будут. Сейчас, если квоту на добычу водных биоресурсов в течение двух лет подряд осваивают менее чем на 70 процентов, ее действие прекращают. Связана инициатива с тяжелой ледовой обстановкой и неблагоприятными гидрометеорологическими условиями, которые в последние годы стали в Хабаровском крае причиной неосвоения рыбопромышленными предприятиями квот добычи тихоокеанской нерестовой сельди, промысел которой осуществляется в весенне-летний период.

По данным Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, по этим причинам за последние 10 лет отмечалось существенное недоосвоение квот вылова тихоокеанской нерестовой сельди. Так, в 2012 году освоение квот составило 48,4 процента, в 2013 году - 26,5 процента, в 2020 году - 49 процентов.

Во избежание принудительного прекращения права на добычу водных биоресурсов рыбопромышленные предприятия вынуждены сокращать заявляемые доли квот. В результате объем вылова тихоокеанской нерестовой сельди при осуществлении прибрежного рыболовства в 2021 году сократился в три раза по сравнению с 2019 годом (с 17,7 тысячи тонн до шести тысяч тонн). Соответственно, снижается объем переработки продукции, снижается число занятых в этой сфере.

Стоит отметить, что во многих удаленных населенных пунктах рыбопромышленные предприятия являются единственным местом работы для их жителей, а рыбохозяйственный комплекс Хабаровского края играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая занятость сельского населения.

Председатель Союза рыболовецких кооперативов - колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз» Ольга Булкова отметила, что рыбодобывающие предприятия северных территорий, в частности Охотского района, несут потери, но стараются и в этих сложных условиях продолжать выполнять экономические и социальные задачи, участвовать в проекте «Доступная рыба» и обеспечивать рыбой малозащищенные слои населения. О том, в каких условиях приходится работать рыбакам, на заседании комитета показали в видеоролике.

- В такой ситуации работать просто невозможно, таких сложных льдов я еще не встречал, и предприятия вынуждены объемы рыболовства снижать, чтобы их потом квоты не лишали, - отметил после просмотра президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко и высказался в поддержку предложенной законодательной инициативы. - Это очень своевременный законопроект, который позволит прибрежным предприятиям продолжать работать, сохранив объемы квот, рабочие места и выполнять задачу президента - сохранять прибрежные поселки.

- От всех органов власти - местных, региональных, федеральных - мы получили поддержку инициативы: перечень исключительных случаев, предусмотренных федеральным законом, дополнить третьим пунктом - условием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, вызванных гидрометеорологической, ледовой обстановкой. Предлагаем председателю Законодательной думы Хабаровского края Ирине Зикуновой направить проект законодательной инициативы для рассмотрения в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, - подытожил Виктор Лопатин.