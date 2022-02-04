Снег и небольшое потепление придут в Хабаровский край 5 февраля

Температуры воздуха повысятся, но серьезного потепления ожидать не стоит Фото: Александра ШОПЕНКО

В Хабаровском крае местами пройдет небольшой снег. Из-за этого температуры воздуха повысятся, но серьезного потепления ожидать не стоит. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

В Хабаровске без существенных осадков. Температура воздуха ночью от -26-28 градусов, днем столбик термометра покажет -15-17 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

На юге края местами небольшой снег. Температура ночью -23-28 градусов, днем - от -10 до -15 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду.

В центре региона местами небольшой снег. Температура ночью от -12 до -29 градусов, днем термометры покажут -6-21 градус. Ветер западных направлений 1-14 метров в секунду.

Местами небольшой снег ожидается в северных районах. Температура ночью -15-23 градуса, днем - от -9 до -17 градусов. Ветер западных направлений 6-14 метров в секунду.