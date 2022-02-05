Коронавирус нашли у 890 человек за сутки в Хабаровском крае

За прошедшие сутки с опасной инфекцией справились 109 человек Фото: Андрей КАРА

В Хабаровском крае за минувшие стуки (4 февраля) коронавирус диагностировали у 890 человек. Все заболевшие находятся под присмотром врачей, госпитализировано 173 инфицированных. Всего умерло 66 жителей региона, ковид стал причиной смерти четверых из них.

- К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 47 человек. На кислорожной поддержке находятся 768 жителей края. Доля госпитализаций составляет 19,4 процента, - сообщили в региональном минздраве.

За прошедшие сутки с опасной инфекцией справились 109 человек. Всего в крае с начала пандемии от ковида вылечились 127 586 пациентов. На лечении находятся 8 170 человек.

В регионе развернуто 2511 коек, загруженность 54,52 процента, свободно - 1142 койки.

Привито от ковида 626 068 человек. Полностью завершили вакцинацию 580 351 жителей региона. Ревакцинировано 103 396 человек.