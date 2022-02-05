Высокий голубоглазый мужчина без вести пропал в Хабаровске по дороге в Благовещенск

31 января мужчина перестал выходить на связь. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В Хабаровске продолжаются поиски 46-летнего мужчины. Евгений Анатольевич Захватов исчез при невыясненных обстоятельствах около пяти дней назад. Мужчину ищут близкие, полиция и волонтеры.

Евгений Захватов живет в Комсомольске. Мужчина ехал в Благовещенск через Хабаровске. 31 января он перестал выходить на связь. О судьбе Евгения до сих пор ничего неизвестно. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Рост Евгения Захватова 184 сантиметра, у него голубые глаза, худощавое телосложение, короткие светлые волосы. Мужчина был одет в черно-желтую куртку как на фото.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Евгения, позвонить по телефонам: + 7 914 190 12 17; +7 914 167 37 77; 112.