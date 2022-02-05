Большой приют для бездомных собак планируют построить в Хабаровске

Предварительно определен участок, где будет находиться пристанище бездомных животных Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск может получить деньги от правительства региона на строительство приюта для бродячих собак. Предварительно определен участок, где будет находиться пристанище бездомных животных. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Хабаровска.

- Для создания такого заведения администрацией Хабаровска предложен земельный участок в районе Березовского шоссе площадью около 24 тысяч квадратных метров. Произведен расчет стоимости выполнения инженерных изысканий и проектирования приюта на 400 бездомных животных, - сообщил Вадим Варады, первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству.

По его словам, если торги удастся провести в первом полугодии 2022 года, то на документацию уйдет 2,3 миллиона рублей. Городские власти направили губернатору края обращение о включении затрат на приют в бюджет на 2022 год.

В Хабаровске и крае в целом остро стоит проблема бродячих собак. Зафиксировано несколько нападений бездомных псов на людей. В каждом случае разбираются правоохранительные органы.