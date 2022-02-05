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Общество5 февраля 2022 3:35

Районы Хабаровского края получат 200 миллионов рублей на поддержку гражданских инициатив

За счет грантов будут реализованы более 300 проектов ТОС
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Деньги получат 106 районов, где находятся ТОСы-победители регионального конкурса

Деньги получат 106 районов, где находятся ТОСы-победители регионального конкурса

Фото: Правительство Хабаровского края

Власти края распределили гранты на поддержку проектов территориального общественного самоуправления (ТОС). Всего на эти цели выделено 200 миллионов рублей, что в два раза превышает прошлогоднюю сумму. Деньги получат 106 районов, где находятся ТОСы-победители регионального конкурса.

– Сейчас заключаются соглашения с местными властями. После начнется перечисление грантов. ТОСы получат деньги на реализацию своих проектов в период с марта по май текущего года. Пока же они ведут работу с поставщиками и подрядчиками, – сообщил Евгений Рыбак, и. о. председателя комитета по внутренней политике правительства региона.

Краевая казна профинансирует 340 проектов ТОС полностью и один - частично. В основном инициативы касаются благоустройства дворов и парковых зон.

- Более 58 миллионов рублей получит район имени Лазо - лидер по количеству проектов-победителей. На эти средства будут профинансированы 85 инициатив. Второе место с 70 проектами у Хабаровского района. Он получит около 33,5 миллиона рублей. Гранты Хабаровску и Комсомольску составят 13,5 и 12,2 миллиона рублей. Деньги пойдут на воплощение в жизнь 22 проектов ТОС в краевой столице, и 16 – в городе Юности, - добавили в пресс-службе правительства региона.

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