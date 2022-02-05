Житель Комсомольска зашел к соседке за сигаретами и стащил телевизор

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража» Фото: Иван ВИСЛОВ

В Комсомольске мужчина ограбил 52-летнюю соседку. Женщина ненадолго вышла из дома и решила не закрывать дверь. Ситуацией воспользовался 38-летний Игорь (имя изменено - прим. ред.), который вынес из квартиры самое ценное, что успел найти.

Мужчина зашел к соседке одолжить сигарет, когда заметил открытую дверь. Игорь вошел, позвал хозяйку и понял, что дома никого нет. Комсомольчанин схватил с тумбы телевизор и скрылся. Технику он продал прохожему за 1000 рублей. Деньги Игорь потратил на алкоголь и еду.

Вернувшись домой, женщина поняла, что ее обокрали. Комсомольчанка пошла в полицию, ущерб оценила в 30 тысяч рублей. Игоря задержали, телевизор нашли и вернули владелице.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВЛ РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии.