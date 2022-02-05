Приюты для бездомных собак предложили открыть при колониях на Колыме

Животные будут содержаться в вольерах Фото: Иван МАКЕЕВ

Проблема бродячих собак настолько остро встала в Магадане, что власти приняли решение ввести режим ЧС. Выросло число обращений местных жителей по поводу стай бездомных животных. Одно из решений предложил глава областного УФСИН.

Пункты передержки для бездомных собак было предложено создавать при исправительных колониях. Животные будут содержаться в вольерах, которые планируется построить силами местного управления Федеральной службы исполнения наказания.

- Мы поддержим. Это ведь и занятость людей, и стоимость, и, если хотите, перевоспитание. И животные перевоспитываются, и человек. Немедленно проработать, это злободневная тема, это одно из хороших предложений, - цитирует «Интерфакс» Сергея Носова, губернатора Магаданской области.

По его словам, у ведомства есть территория, на которой может быть построен приют для бродячих животных. Стоимость возведения пока неизвестна.